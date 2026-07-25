Madonna no Rio? Foto viral leva fãs ao engano e revela atriz no lugar da cantora

Após a rainha do pop, Madonna, fazer uma aparição surpresa em uma casa de shows nos Estados Unidos para divulgar o álbum "Confessions II", os fãs acreditaram que a próxima parada seria o Brasil. O sonho dos admiradores foi reforçado após a DJ que colabora com o álbum chegar a São Paulo. Com todas essas possibilidades, ficou fácil acreditar em qualquer nova pista, e foi o que aconteceu quando viralizou a foto de uma mulher loira, cercada por uma equipe de fotografia, com a vista do Hotel Nacional ao fundo. Logo, os fãs gritaram: "É ela no Rio!"

No X, a postagem ganhou destaque muito rápido. Mas, para a tristeza dos fãs, a mulher loira não era Madonna, mas sim a atriz Alexandra Richter, de 59 anos, que, por coincidência, está com o cabelo da mesma cor que o da cantora. A imagem que viralizou nas redes sociais não tem relação com a divulgação do novo álbum. A equipe se divertiu ao ver a repercussão desproporcional.

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"Não é possível, gente. Ontem, fui trabalhar. A gente estava fazendo fotos. Até que alguém viu algum story da equipe e disse: "É a Madonna". A imagem repercutiu no X, antigo Twitter. Logo depois, viram mais alguns stories e descobriram que era a Alexandra Richter. “Eu ri tanto, o povo viaja", contou o fotógrafo Márcio Farias.

AAAAAA MADONNA NO RIO CRLH pic.twitter.com/Uqx1HoxvZ6 — gabe (@_gbmfg1v_) July 23, 2026

O responsável por divulgar a fake news, deu risada ao descobrir a verdadeira identidade da loira. "Hitei (o mesmo que fazer sucesso) com uma fake news da Madonna e era uma atriz da Globo", escreveu ele.