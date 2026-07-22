Repórter da equipe de Léo Dias relata ter sido impedida de entrevistar Virginia durante passeio com Vini Jr
A jornalista Katharine Alves tentou abordar Virginia Fonseca que estava na praia com Vini Jr. quando foi impedida pelo assessor
O passeio do casal Vini Jr. e Virginia Fonseca, na Praia da Reserva, na Zona Sudoeste do Rio, foi marcado por confusão e polêmica. A repórter Katharine Alves, da equipe de Léo Dias, teria sido empurrada e impedida de entrevistar a influenciadora.
Nas redes sociais, circulam vídeos em que Katharine surge tentando se aproximar do casal para entrevistar Virginia. Em um momento da abordagem, a profissional se irrita e diz: “Não encosta em mim, cara”.
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De acordo com a legenda publicada no vídeo, o responsável por impedir a aproximação da repórter seria amigo e assessor pessoal do jogador. Pessoas que estavam no quiosque e presenciaram toda a cena disseram que o assessor foi o responsável por impedir a entrevista.
O caso ocorreu na tarde desta terça-feira (21), um dia depois de o casal retornar ao Brasil. O jogador e a influenciadora teriam reatado o relacionamento recentemente e estavam aproveitando o dia na praia carioca junto de amigos.
Em 2023, o mesmo assessor disse que foi vítima de racismo durante uma abordagem feita por um segurança no Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, na Espanha.
Katharine Alves foi uma das primeiras repórteres a integrar a equipe da Léo Dias TV e ganhou destaque na cobertura de entretenimento. Atualmente, ela é uma das poucas jornalistas negras com atuação de destaque na área no país.