Linha 17 de ônibus terá mudança no percurso durante domingos e feriados em Niterói

A alteração foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (17), através de uma portaria da Secretaria Municipal de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) - Foto: Divulgação

A alteração foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (17), através de uma portaria da Secretaria Municipal de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) - Foto: Divulgação

Os passageiros que utilizam o ônibus da linha 17 (Jurujuba x Centro), nos domingos e feriados precisará ficar atento a algumas mudanças realizadas pela Prefeitura de Niterói. O itinerário do ônibus no sentido Charitas foi alterado para assegurar a circulação do coletivo à Estrada Leopoldo Fróes, enquanto ocorre o projeto Orla Viva, quando um trecho da orla é fechada para o lazer, em Icaraí.

A alteração foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (17), através de uma portaria da Secretaria Municipal de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi).

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Em função da mudança, a linha 17, de responsabilidade do Consórcio Transoceânico, terá o seguinte trajeto: Terminal Rodoviário João Goulart, Avenida Visconde do Rio Branco, Rua Visconde de Morais, Rua Presidente Pedreira, Rua Doutor Paulo Alves, Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, Rua Álvares de Azevedo, Rua Gavião Peixoto, Avenida Ary Parreiras, Estrada Leopoldo Fróes e Avenida Quintino Bocaiúva e por fim a Estação de Charitas.

O novo percurso será utilizado somente nos domingos e feriados em que o projeto Orla Viva estiver operando, quando a Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, em Icaraí, tiver interdições para ofertar espaços às atividades.

A Prefeitura informou que permanecerá com o transporte público atendendo aos passageiros da Estrada Leopoldo Fróes ao longo do evento.