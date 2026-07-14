O amor está no ar! Shawn Mendes e Bruna Marquezine são flagrados juntinhos no Rio

O artista pop canadense está na cidade há mais de um mês - Foto: Reprodução/Instagram

O artista pop canadense está na cidade há mais de um mês - Foto: Reprodução/Instagram

Na manhã fria desta terça-feira (14), o casal Shawn Mendes e Bruna Marquezine foram flagrados no momento em que estavam realizando uma caminhada matinal na orla da Zona Sul, do Rio de Janeiro. A atriz e o cantor estavam em um passeio com o cachorrinho, Chihiro, da artista basileira, além de terem aproveitado a vista para um café da manhã.

Leia também:

Pique Novo perde vocalista após saída de Liomar do grupo de pagode

Jornalista abandona programa da TVE após discussão ao vivo

O casal chamou a atenção nas fotos por estarem totalmente preparados para o frio que vem atingindo a cidade, com moletons, calças, capuz e cachecol, o cantor canadense e a atriz brasileira não deixaram o clima ameno atrapalhar o encontro ao ar livre.

No flagra é possível notar o clima amoroso entre eles e os sorrisos nos rosto. Os dois artistas estão vivendo esse romance a aproximadamente 8 meses, desde a passagem do cantor pelo país em novembro do ano passado para o evento da COP 30, que aconteceu aqui no Brasil.

Desde então, Shawn Mendes e Bruna Marquezine vivem um romance a distância, com um revezamento de viagens, em determinados momento ela vai encontrar o cantor nos EUA e em outros ele vem até o Rio para encontrá-la. O artista pop canadense está na cidade a mais de um mês.

