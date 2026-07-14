Jornalista abandona programa da TVE após discussão ao vivo

A jornalista espanhola Marta Gómez Montero surpreendeu os telespectadores e colegas de bancada ao começar a chorar e deixar o programa ‘Malas Lenguas Noches’, do canal TVE, no último sábado (11).

Marta começou a falar contra o colega de programa Jesús Cintora, que é o principal apresentador. “Desculpa, você não vai me humilhar de novo. Me sinto absolutamente humilhada”, falou.

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“Aguentei muito tempo, aguentei para pagar as contas, pelos meus filhos, mas não aguento mais”, disse.

Em seguida, a jornalista fez uma referência a uma obra do escritor colombiano Gabriel García Márquez.

“Existe um livro magnífico chamado ‘O Coronel não tem ninguém para escrever ele’, no qual a mulher pergunta ao protagonista o que eles vão comer, e ele responde merda. Bem, eu, Cintora, prefiro comer merda”.

Marta arrumou seus pertences, levantou-se, removeu o microfone e abandonou o programa. Jesús Cintora ainda tentou conversar, mas acabou sendo ignorado.

Marta Gómez monta el show en #MalasLenguasN



“Prefiero comer mierda”



Si te quieres ir te levantas y te vas, no esperas a tener la atención de las cámaras y te pones a recitar la biblia mirando a cámara



Si veis el programa, nadie la ha humillado



¿A ver si es que la han fichado… pic.twitter.com/JQirDNIVBz — Ｊｕｄｉｔ 🔻 (@judit_sinhache) July 12, 2026

Poucas horas depois, o âncora publicou nas redes sociais um pedido de desculpas. Ele também disse que o programa continua de portas abertas para a jornalista.

Além dele, o presidente da TVE, José Pablo López Sánchez, também se desculpou, através do X.

“Você é uma profissional magnífica e uma pessoa excelente. A TVE continuará sendo um espaço onde sua voz e seu talento serão valorizados”, escreveu.

Tentando acalmar a situação, Jesús Cintora buscou explicar a reação de Marta.

“Às vezes, eu peço, com um gesto, que a pessoa não corte os outros, não fale baixinho (enquanto os outros falam) e que respeite sua vez. Só um gesto para ela esperar sua vez”.