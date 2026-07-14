Pique Novo perde vocalista após saída de Liomar do grupo de pagode

O cantor Liomar anunciou a saída do grupo Pique Novo, nessa segunda-feira (13), pelas redes sociais. O artista, que estava na banda há 35 anos, disse que dará início a uma nova etapa na carreira solo. Ainda não há informações sobre quem será o novo vocalista do Pique Novo.

"Quero comunicar a todos os fãs que me acompanharam ao longo dos meus 35 anos de história junto ao grupo Pique Novo que sigo agora uma nova etapa em minha trajetória, em carreira solo", começa o comunicado no perfil do Instagram do cantor.

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"Levo comigo uma imensa gratidão por tudo o que construímos juntos. Guardo no coração o respeito, o carinho e as lembranças de cada momento vivido, de cada conquista e de todo o legado que deixamos marcado na vida e no coração de vocês".

"Desejo muito sucesso e continuidade a essa linda história que faz parte da música e da vida de tantas pessoas. Agradeço de coração pelo apoio, carinho e pela confiança durante todos esses anos. Que Deus abençoe a todos e siga iluminando os nossos caminhos", encerra.

Criado em 1989, o grupo Pique Novo têm grandes sucessos no repertório, como ‘Ligando os Fatos’, ‘No Meu Olhar’, ‘Eu Tenho Muito Mais’, ‘Pelúcia’ e ‘Uma Estrela’. Em abril, o grupo precisou lidar com a morte de Robson Silva de Oliveira, também chamado de Pinhão Percussão, aos 55 anos. Ele já não atuava mais pois estava tratando de um problema de saúde na coluna.