Quatro policiais rodoviários federais são denunciados pelo MPF por morte de adolescente no Complexo do Chapadão

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou quatro policiais rodoviários federais por crimes relacionados à morte do adolescente Lorenzo Dias Palhinhas, de 14 anos, ocorrida em outubro de 2022, no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio.

De acordo com a denúncia, dois agentes vão responder por homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado. Já os outros dois policiais foram denunciados por privação ilegal da liberdade de dois adolescentes, que teriam sido apreendidos em desacordo com as normas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

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O caso será analisado pela Justiça Federal. Segundo o MPF, a denúncia é baseada em um conjunto de provas periciais, documentais e audiovisuais reunidas ao longo da investigação.

As investigações apontam que a ação ocorreu poucas horas após a morte do policial rodoviário federal Bruno Vanzan Nunes. Conforme o Ministério Público, cerca de 20 agentes da Polícia Rodoviária Federal seguiram para o Complexo do Chapadão em busca de suspeitos e de um veículo que seria utilizado no crime.

Ainda segundo a apuração, Lorenzo e outro adolescente trabalhavam como entregadores de uma lanchonete da região quando foram abordados pelos policiais. O MPF sustenta que os dois estavam desarmados e foram atingidos por cinco disparos, sem que houvesse uma nova ordem de parada antes dos tiros.

Na denúncia, o procurador da República Eduardo Benones afirma que a atuação dos agentes extrapolou as atribuições constitucionais da Polícia Rodoviária Federal. Diante dos elementos reunidos durante a investigação, o Ministério Público Federal solicita que os dois policiais apontados como autores dos disparos sejam levados a julgamento pelo Tribunal do Júri.