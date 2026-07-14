Polícia Civil e Militar realizam ação conjunta na Zona Sudoeste

Durante uma ação conjunta da Polícia Civil e Militar nesta terça-feira (14), foi realizada mais uma fase da Operação Contenção, desta vez contra integrantes do Comando Vermelho que agem nas comunidades Cidade de Deus e Vila Sapê, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio. Até o momento, os policiais prenderam 10 criminosos e conduziram outras cinco pessoas à Cidade da Polícia.

De acordo com a Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP), o objetivo é enfraquecer a estrutura da organização criminosa, impedir sua expansão territorial e reduzir os impactos diretos do grupo sobre os índices de criminalidade, especialmente os roubos de veículos.

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As investigações identificaram a estrutura de atuação da facção e sua influência sobre diversos crimes patrimoniais. As apurações apontaram ainda que o grupo mantém uma estrutura organizada e fortemente armada, voltada ao tráfico de drogas, ao controle territorial e à proteção de seus integrantes, utilizando criminosos armados para vigiar pontos de venda de drogas e controlar os acessos às comunidades.

As investigações apontaram ainda que a expansão territorial da organização criminosa impactava diretamente crimes contra o patrimônio, principalmente roubos e receptação de veículos. Segundo a apuração, os carros roubados eram empregados em outras ações ilícitas ou passavam a integrar a estrutura logística da facção, contribuindo para o fortalecimento financeiro do grupo e ampliando sua atuação.

Durante as diligências, os policiais identificaram uma divisão de tarefas entre os integrantes da quadrilha. Cada membro exercia funções específicas, como tráfico de drogas, vigilância armada, comunicação por meio de rádios, proteção de lideranças e controle dos acessos às comunidades. Os agentes também localizaram publicações em redes sociais nas quais suspeitos apareciam exibindo armas de fogo, entorpecentes, rádios comunicadores e referências ao Comando Vermelho.

A operação realizada nesta terça-feira mobiliza equipes do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). A ação também conta com o apoio de policiais militares do Comando de Operações Especiais (COE), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq).