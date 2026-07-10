Virginia Fonseca vira alvo de ação do MP por site de apostas

O Ministério Público do Distrito Federal entrou, na última quarta-feira (8), com uma ação na Justiça contra a influenciadora Virginia Fonseca e o site de apostas Blaze. O caso ainda será analisado. As informações são do G1. Segundo o MP, existem indícios de práticas consideradas abusivas, como dificuldade para sacar dinheiro, contas bloqueadas e exigências de metas de apostas que seriam difíceis de cumprir.

Outro ponto destacado na ação é que Virginia teria induzido seguidores ao erro ao divulgar apostas. De acordo com o Ministério Público, no dia de uma partida entre Cabo Verde e Argentina, a influenciadora publicou um vídeo em que aparentava apostar na vitória da seleção africana. Ainda segundo o órgão, o conteúdo não foi identificado como publicidade, o que pode ter levado seguidores a acreditarem que se tratava apenas de uma opinião pessoal.

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A investigação começou após denúncias de consumidores, que relataram problemas para retirar valores depositados e falta de explicações claras por parte da plataforma. Um relatório técnico também apontou mais de 42 mil reclamações contra o site.

O Ministério Público pede uma indenização por danos morais coletivos de, no mínimo, R$ 120 milhões. Em nota, a defesa de Virginia Fonseca negou as acusações e afirmou que não houve qualquer tipo de irregularidade ou intenção de prejudicar os usuários.