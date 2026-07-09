Edward Boggis, ator de “Malhação”, morre aos 49 anos

O ator Edward Boggis morreu aos 49 anos, no Rio, nesta quarta-feira (8). Conhecido por atuar em “Malhação” (1999) e no seriado “Sandy & Junior” (2002). A causa, entretanto, não foi divulgada. O artista havia sido diagnosticado, em 2024, com câncer de orofaringe.

O velório está acontecendo na sala 3 do Memorial do Carmo, no Caju, nesta quinta-feira (9), desde às 11h. Em seguida, o corpo será cremado.

Leia também:

Viúvo de Rita Lee, Roberto de Carvalho aparece com ex em Paris

Cantora Bonnie Tyler morre aos 75 anos

Amigos e familiares lamentaram a morte do artista por meio das redes sociais. Filha de Edward, Julia Boggis compartilhou fotos com o pai e escreveu: “Descanse em paz, papi. Te amo pra sempre”. Ela recebeu o carinho da mãe, Danielli Guerreiro, ex de Edward: “Te amo tanto!! Que bom que a gente se encontrou nessa vida, para vir você!! Sou muito, muito grata! Estou aqui por você e para você, sempre”.

O último trabalho de Edward na TV foi na série “A Vida Alheia” em 2010. Entre outras produções que o artista estrelou estão: "Laços de Família" (2001), "Sabor da Paixão" (2002), "Começar de Novo" (2004), "Floribella" (2005), "O Profeta" (2006) e "Chamas da Vida" (2008), além das séries "Caça Talentos "(1998) e "Um Só Coração" (2004).