Reconciliação? Virginia Fonseca e Vini Jr. fazem tratamento juntos nos EUA

Os rumores de reconciliação entre Virginia Fonseca e Vini Jr. continuam, após a eliminação da Seleção Brasileira no último domingo (5) pela Noruega na Copa do Mundo. A influenciadora sumiu dos stories, mas ontem estava na mansão alugada pelo jogador nos Estados Unidos. Desta vez, a confirmação veio da clínica responsável por realizar uma sessão de soroterapia no local, que compartilhou registros do atendimento e mostrou que a influenciadora também recebeu o tratamento.

Nos Stories publicados no Instagram, a empresa exibiu uma foto de Virginia ao lado de uma das profissionais e escreveu: "Também tivemos o prazer de atender a Virginia. Levantar a imunidade com soroterapia. Linda, um amor de pessoa. Ela, o Vini e seus amigos, muito obrigada pela confiança".

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Algumas horas antes, a clínica já havia publicado uma imagem ao lado de Vini, agradecendo ao atacante pela confiança no atendimento. "Hoje o HL teve o privilégio de atender o Vini Jr. e sua equipe linda", dizia a legenda da publicação.

Na noite da última segunda-feira (6), a influenciadora já havia sido vista rapidamente em um vídeo publicado por uma amiga de Vini Jr. Enquanto a gravação mostrava parte do grupo reunido na mansão, Virginia apareceu sentada no sofá.