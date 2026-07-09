Cantora Bonnie Tyler morre aos 75 anos
Artista conquistou o sucesso internacional com a música 'Total Eclipse of the Heart'
A artista britânica Bonnie Tyler faleceu, aos 75 anos, nesta quinta-feira (09). A notícia foi divulgada pela família e pela equipe da cantora através de uma nota na qual destacam que ela morreu durante a noite em um hospital de Portugal, em decorrência de uma doença contra a que ela já estava em tratamento há algum tempo.
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Bonnie Tyler estava hospitalizada em estado grave na UTI desde o mês de junho, período em que passou por um coma induzido. Anteriormente, no mês de maio, ela precisou passar por um procedimento cirúrgico de emergência no intestino e, no dia seguinte, sofreu uma parada cardiorrespiratória.
A cantora tinha sua voz rouca como um símbolo e marcou a indústria musical com essa característica. O que nem todos sabem é que essa rouquidão foi resultado de uma cirurgia nas cordas vocais feita nos anos 1970.
Nascida Gaynor Hopkins em Skewen, no País de Gales, Bonnie Tyler alcançou as grandes paradas musicais. O seu sucesso internacional foi conquistado através do lançamento da canção It’s a Heartache, uma faixa melancólica da sua discografia que explodiu nas rádios e a levou para o mercado norte-americano. No entanto, foi só nos anos seguintes que a artista se consolidaria na cultura pop.
No ano de 1983, a cantora lançou o hit Total Eclipse of the Heart, uma música que foi produzida e composta em colaboração com Jim Steinman, que acabou tornando-se um dos maiores sucessos da britânica e um clássico entre gerações. A composição e o videoclipe teatral, em combinação, ajudaram a eternizar a cantora no imaginário público.
A artista também é dona de outros grandes sucessos, como as canções Bitterblue, Holding Out For A Hero, More Than a Lover e Lost In France.
A faixa Holding Out for a Hero, lançada em 1984, ganhou ainda mais popularidade entre os jovens após fazer parte da trilha sonora da animação infantojuvenil Shrek 2.