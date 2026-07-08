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Viúvo de Rita Lee, Roberto de Carvalho aparece com ex em Paris

Ele está em Paris na companhia da empresária Lilibeth Monteiro de Carvalho, vice-presidente do Grupo Monteiro Aranha

relogio min de leitura | Redação 08 de julho de 2026 - 13:23
Os dois apareceram juntos em algumas imagens postadas por Roberto
Os dois apareceram juntos em algumas imagens postadas por Roberto -

O músico, viúvo da cantora Rita Lee, Roberto de Carvalho estaria em um novo relacionamento. Ele está em Paris na companhia da empresária Lilibeth Monteiro de Carvalho, vice-presidente do Grupo Monteiro Aranha. Os dois apareceram juntos em algumas imagens postadas por Roberto, como o de um jantar na capital francesa no último final de semana.

O músico e a empresária, que foram namorados na adolescência, também foram gravados por uma amiga brasileira aproveitando a noite por lá. Lilibeth também deixou um comentário em uma foto de Roberto “Tá muito gato!”, alimentando os rumores do romance.

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Rita Lee e Roberto de Carvalho ficaram 47 anos juntos até a morte da cantora, em maio de 2023. Lilibeth Monteiro de Carvalho foi casada com o ex-presidente Fernando Collor, com quem teve dois filhos.

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