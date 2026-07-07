Zé Felipe critica Vini Jr., xinga Haaland e depois apaga vídeos: "Vergonha, véi"

Após a derrota da Seleção Brasileira para a Noruega, no último domingo (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, o cantor Zé Felipe, não escondeu sua irritação nas redes sociais e reagiu ao momento que Vini Jr., ex-namorado da sua ex-mulher, Virginia Fonseca, cumprimentou Erling Haaland, autor dos gols que eliminaram o Brasil e acabou disparando um xingamento.

"Toma no c*. Cumprimenta minha chibata [termo utilizado para fazer menção ao próprio órgão sexual]", escreveu no post do perfil Choquei no Instagram, a publicação mostrava o encontro de Vini e Haaland. Zé Felipe ainda gravou stories e pediu que os brasileiros lembrassem a trajetória da Seleção. "A Argentina tem três mundiais, nós temos cinco. Eles roncam muito mais que nós, a gente tá muito bonzinho", disse ele.

"Aí vem um desse aí e tira nós, que nunca ganhou porr* nenhuma, e fica grandão. A namorada do cara lá [Halaand]: 'Hoje vai ter remada'. Porr*, remada de quê, meu brother? Vai andar é de jet ski, caralh*. Não pode, não pode", disparou. "Brasileirada, explica pra essa turma aí o que é o Brasil. Manda um pouquinho assim da trajetória futebolística do nosso país: os jogadores, os títulos. Principalmente pra ele aqui, ó, que eu vou pôr aqui", avisou Zé Felipe, que marcou o Instagram de Halaand.

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No dia seguinte (6), logo pela manhã, o artista publicou seu primeiro story do dia com um simples "Bom dia", segurando o riso, e, na sequência, explicou o que havia acontecido. "Fizemos um show aqui no Mato Grosso do Sul ontem. Acabei de acordar. Apesar de o Brasil ter perdido, o show foi incrível. Foi aquele tanto de emoção, tomei umas, ansioso, vendo o jogo. Acordei hoje, apaguei tudo os vídeos que eu fiz ontem de madrugada. Vergonha, véi", disse, rindo da própria situação.

Apesar de ter apagado os stories feitos durante a madrugada, Zé manteve comentários publicados no post do perfil Choquei, no Instagram.