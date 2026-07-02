Reality show criado por Viih Tube com participação dos funcionários é retirado do ar após críticas

Os influenciadores digitais e ex-BBBs, Viih Tube e Eliezer, criaram um reality show com os 11 funcionários que trabalham na casa deles. O casal prometeu um prêmio em dinheiro e uma moto para o vencedor das dinâmicas organizada por eles ao longo do programa online "As patroas (e o patrão)". No entanto, alguns desses desafios chamaram a atenção dos internautas e geraram uma repercussão negativa, fazendo com que o reality fosse retirado do ar nesta quarta-feira (1).

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Um dos pontos que chamaram a atenção nas redes sociais foi a nova escala de trabalho adotada pelos funcionários da casa. Os participantes, que não trabalhavam todos os dias da semana, passaram a ter a obrigação de se fazer presente nos dias de gravação, mesmo que interfira na sua rotina. "Uma coisa muito importante. Se não vier no dia, está eliminado. Então, nos dias de gravação do reality, todo mundo tem que estar", comentou Eliezer no durante o primeiro episódio do programa.

A primeira prova do reality também repercutiu negativamente entre os internautas, em que os participantes precisavam encontrar moedas falsas espalhadas pelo imóvel. O vencedor da dinâmica seria quem juntasse uma quantia maior do objeto. O que chocou os telespectadores era que algumas dessas moedas estavam em locais insalubres para o funcionário recolher, como dentro do vaso sanitário e latas de lixo.

"Pelo amor de Deus da misericórdia, dentro do vaso?", disse o motorista da Viih Tube e Eliezer, que precisou enfiar a mão em uma lixeira com papel higiênico sujo. "Estava cheio de bosta. Quem vai limpar?", afirmou ele, aos risos.