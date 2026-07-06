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Espanha e Portugal, EUA e Bélgica jogam hoje pelas oitavas da Copa

Os vencedores avançam para as quartas de final

relogio min de leitura | Agência Brasil 06 de julho de 2026 - 10:55
m caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação de 30 minutos e, se necessário, disputa por pênaltis.
m caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação de 30 minutos e, se necessário, disputa por pênaltis. -

Mais uma rodada das oitavas de final da Copa do Mundo 2026 acontece nesta segunda-feira (6)

A primeira partida será entre Espanha e Portugal. As equipes se enfrentam em Dallas (EUA), às 16h (horário de Brasília).

Também jogam hoje os times dos Estados Unidos e da Bélgica, em Seattle, às 21h.

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Os vencedores avançam para as quartas de final e os derrotados deixam a competição. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação de 30 minutos e, se necessário, disputa por pênaltis.

Os jogos das oitavas de final seguem até a próxima terça-feira (7). Na quinta-feira (9) começam as disputas pelas quartas de final.

Fique por dentro das partidas e resultados. Veja a tabela de pontos por grupos

Jogos deste domingo, 5 de julho

16h – Espanha x Portugal (Dallas)

21h – Estados Unidos x Bélgica (Seattle)

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