Filha de Ana Maria Braga rebate críticas sobre como cria os filhos: ‘Inveja’

A filha da apresentadora Ana Maria Braga, Mariana Maffeis, de 43 anos, postou um vídeo rebatendo às críticas que recebeu nas redes sociais, depois da própria mãe comentar que não concorda, em algumas situações, de como ela escolheu viver, como criar os filhos sem contato com eletrônicos e por preferir o parto domiciliar.

A professora de ioga, Mariana, disse que escolheu se manifestar depois de notar os comentários ofensivos que ela foi alvo. "Fiquei superimpressionada com esses comentários. Eu já sou acostumada com críticas, mas é um negócio que as pessoas têm muita raiva desse lugar, me chamam de herdeira", contou.

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"Desse lugar do herdeiro, é uma coisa que, não sei se as pessoas assistem muito à televisão ou a novelas, tem esse lugar que o herdeiro é o folgado, é o maconheiro, é o excêntrico, de é muito fácil fazer essas escolhas, por exemplo, de não dar tela para os filhos, se você é herdeiro, ou é muito fácil ser natureba, nem sabe o que é natureba, nem sabe da minha vida, e falam que é fácil, porque tem dinheiro. Isso tem nome, é inveja, mas eu quero comentar dessa inveja", continuou Mariana.

Durante o vídeo, a professora disse que ter a oportunidade de escolher a liberdade causa incômodo nas pessoas. "Eu sinto que essa inteligência atenta e livre, ela incomoda. E parece que a gente faz nossas escolhas para incomodar as pessoas. E isso é o contrário do que é o caso. A gente faz as nossas escolhas porque elas são fundamentadas, porque a gente fez outras escolhas que não deram certo e a gente mudou a maneira de escolher porque fazem sentido para nós", disse.

Ela ainda enfatizou que as escolhas dela não servem para invalidar as escolhas de vida de outras pessoas e ainda pediu respeito. "Vai lá e põe [seu filho] no desenhinho a vida inteira, fica no canalzinho, fica na televisão, onde você quiser, simplesmente assim, mas deixa eu não pôr o meu, tudo bem?"

"As pessoas comentam 'vamos ver quando essas crianças crescerem, elas vão abandonar essa mãe maluca'. E é tudo ao contrário, porque realmente as minhas filhas não querem estar em outro lugar fazendo outras coisas além do que elas fazem. Elas não sentem falta de nenhuma outra coisa, é porque elas têm vivências completamente autênticas, tenazes e completas", afirma Mariana. "Realmente venho aqui publicamente para dizer que não permito que vocês fantasiem sobre a minha vida, e não é porque eu preciso de elogio, também não, não preciso, porque eu me valido", encerra.