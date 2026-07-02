Ator que interpretou Beiçola em A Grande Família volta a ser internado e passará por cirurgia

O ator deu entrada no hospital nessa quarta-feira (1), após apresentar infecção na região do períneo - Foto: Divulgação/ TV Globo

O ator deu entrada no hospital nessa quarta-feira (1), após apresentar infecção na região do períneo - Foto: Divulgação/ TV Globo

Marcos Oliveira, ator conhecido por interpretar o personagem Beiçola na série “A Grande Família”, foi internado em Copacabana, no Hospital São Lucas. O ator deu entrada no hospital na quarta-feira (1), após apresentar infecção na região do períneo.

De acordo com Rose Scalco, amiga e advogada de Marcos, o ator deu entrada inicialmente no Hospital das Clínicas de Jacarepaguá e, posteriormente, transferido para o Hospital São Lucas.

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Segundo Rose, a cirurgia do ator estava agendada para acontecer nesta quinta-feira (2), às 11h, sem previsão de alta.

O artista vem enfrentando problemas de saúde ao longo dos últimos anos. Em maio deste ano, Marcos realizou uma cirurgia de hérnia. Antes disso, em 2024 e 2022, o ator já havia passado por dois procedimentos, um cateterismo de emergência e cirurgia de fístula na uretra.

Marcos Oliveira se mudou no ano passado para o Retiro dos Artistas, criado em 1918 para oferecer assistência a profissionais da atuação, música e entretenimento em situação de vulnerabilidade. Marieta Severo, que interpretou a Dona Nenê em “A Grande Família” e contracenou com Marcos por cerca de 13 anos, doou o imóvel para ele.