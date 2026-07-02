Virginia Fonseca e Vini Jr. voltam a se aproximar após término e movimentam redes sociais

Após o término em maio, Virginia Fonseca e Vini Jr. voltaram a movimentar as redes sociais e a imprensa com uma sequência de indícios que levantaram rumores de uma possível reaproximação durante a Copa do Mundo de 2026.

Os fãs passaram a monitorar uma série de movimentos envolvendo o ex-casal, incluindo interações em publicações, coincidências de agenda e registros em períodos próximos, que reforçaram as especulações.

Um dos pontos que chamaram atenção ocorreu após o jogo da Seleção Brasileira contra a Escócia. Na ocasião, Virginia recebeu um buquê de flores, gesto que rapidamente repercutiu entre seguidores e foi associado ao atacante, embora sem confirmação oficial sobre a origem do presente.

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Pouco depois, durante a vitória do Brasil sobre o Japão, em Houston, Virginia esteve presente no estádio e publicou registros da partida. Em seguida, Vini Jr. interagiu com a publicação nas redes sociais, o que voltou a alimentar os comentários sobre uma possível reaproximação.

Nos dias seguintes, a influenciadora seguiu para Nova York, enquanto o jogador permaneceu com a Seleção em concentração em Nova Jersey, alternando treinos e períodos de descanso. Nesse intervalo, fãs também destacaram mudanças na frequência de postagens de Virginia em determinados momentos da rotina da equipe, o que foi interpretado como mais um sinal de aproximação.

A sequência de interações não é inédita. Desde o Dia dos Namorados, quando Virginia apareceu com outro buquê de flores e recebeu interação de Vini Jr. nas redes sociais, seguidores vêm apontando uma retomada gradual de trocas públicas entre os dois.

Até o momento, não há confirmação oficial de reconciliação, e nenhum dos dois se pronunciou diretamente sobre uma retomada do relacionamento. Ainda assim, os indícios reunidos por fãs e repercutidos pela imprensa seguem alimentando especulações sobre o futuro da relação.