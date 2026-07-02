Vini Jr. posa ao lado de Jay-Z em foto nos Estados Unidos

O encontro entre o artista e o jogador chamou a atenção de alguns internautas pela ligação profissional entre eles - Foto: Reprodução/Instagram

O encontro entre o artista e o jogador chamou a atenção de alguns internautas pela ligação profissional entre eles - Foto: Reprodução/Instagram

O atacante Vini Jr. compartilhou em seus stories do Instagram, na noite desta quarta-feira (1), uma foto ao lado do rapper Jay-Z nos Estados Unidos, local onde está acontecendo os jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026. O encontro entre o artista e o jogador chamou a atenção de alguns internautas pela ligação profissional entre eles, mesmo os dois atuem em áreas tão distintas. O marido da Beyoncé é fundador da da empresa de agenciamento chamada Roc Nation, o grupo além de atuar no setor de entretenimento, também gerencia carreiras esportivas.

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A Roc Nation Sports gerencia grandes nomes do futebol, o brasileiro Vini Jr. é um deles. Outro nome da seleção amarelinha que possui contrato com a empresa é Endrick, atleta de 19 anos, que joga pelo Real Madrid e a Seleção Brasileira junto com o camisa 7.

Os dois atletas seguem na Copa pela seleção do Brasil. A equipe enfrentará a Noruega no confronto que acontece no próximo domingo (5), pelas fase das oitavas de final do torneio. O jogo acontecerá no estádio, New York New Jersey Stadium e está marcada para às 17h.