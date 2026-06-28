Anitta realiza festa junina em mansão no Rio

A cantora Anitta realizou, na noite deste sábado (27), no Rio de Janeiro, uma festa junina em que famosos marcaram presença. Mesmo com a proibição do uso de celulares no interior da festa, alguns artistas compartilharam algumas imagens nas redes sociais.

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Angélica posou com o marido Luciano Huck na chegada do evento e também publicou foto com a dona da festa, Anitta. A funkeira Lexa foi outra convidada que compartilhou com internautas um pouquinho de como foi a celebração, ela publicou um vídeo dançando com o marido, o ator Ricardo Vianna e deixou o seguinte comentário:

"Ontem foi dia de arraiá da minha amiga. Foi tão legal!!! E esse look? O Nordeste tem a referência de transformar materiais como palha em arte. Esse figurino demorou duas semanas para ficar pronto e eu tô apaixonada por ele", afirmou.

Também participaram do arraiá da Anitta grandes nomes, como: Marina Ruy Barbosa, Nicole Bahls, Thomás Aquino, Rainer Cadete, Duda Beat e o namorado, Allan Souza Lima.