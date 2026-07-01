Richarlison expõe briga judicial com Flávio Bolsonaro por imóvel de R$ 10 milhões

O jogador de futebol Richarlison expôs, nas redes sociais, uma briga judicial que tem com o pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), envolvendo a compra de uma mansão. O atleta afirma ter investido cerca de R$ 10 milhões para a aquisição do imóvel e diz ter perdido o direito de posse da propriedade.

"Realmente gastei em torno de 10 milhões lá e simplesmente me tomaram. E estou até hoje sem receber a minha grana!", disse o jogador do Tottenham, da Inglaterra. O comentário foi realizado pelo atacante em um vídeo publicado pela advogada imobiliária Ana Paula Zanut, que compartilhou sobre o caso nas redes sociais.

Richarlison expõe briga com Flávio Bolsonaro por imóvel de R$ 10 milhões | Foto: Reprodução/Instagram

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No vídeo compartilhado por Richarlison, a advogada explica que o jogador e seu empresário compraram uma mansão por R$ 10 milhões e, dois anos depois, Flávio Bolsonaro e seu advogado, Tomaz Willer, adquiriram a posse do imóvel. Agora, segunda Ana Paula, eles estão brigando na Justiça.

"Richarlison e o empresário dele possuem a propriedade, são os donos. Mas Tomaz Willer, advogado de Flavio, possui o direito de posse, ou seja: a moradia e uso do imóvel. Cada um comprou uma coisa e agora discutem a legalidade dessa posse para que o Richarlison possa voltar exercer o direito de uso/moradia do imóvel", explicou a advogada.

Ainda segundo Zantut, uma das sócias da M Locadora, empresa que detinha a posse do imóvel, alega ter sido induzida ao erro e enganada a comparecer ao cartório para assinar o contrato que transferia a posse da mansão para o advogado de Flávio Bolsonaro.

"Agora o que está se discutindo não é só posse, mas é legalidade dessa posse. Porque se você faz um contrato simulado, que induz o outro a erro, esse contrato pode de fato ser anulado. Inicialmente, o que começou a ser discutido é que quem tem a posse, de fato, é Tomaz Willer, porque ele tinha um contrato de posse, apesar da propriedade ser de outra pessoa. A discussão é a legalidade desse fato. Porque se esse contrato foi firmado com alguma irregularidade, pode, sim, ser anulado, e a propriedade voltar para Richarlison e seu empresário."