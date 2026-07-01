Viih Tube e Eliezer lançam reality com funcionários e geram repercussão nas redes

A influenciadora Viih Tube, de 25 anos, e o marido, Eliezer, de 36, criaram um reality show - Foto: Reprodução/ Instagram

A influenciadora Viih Tube, de 25 anos, e o marido, Eliezer, de 36, criaram um reality show - Foto: Reprodução/ Instagram

A influenciadora Viih Tube, de 25 anos, e o marido, Eliezer, de 36, criaram um reality show envolvendo os funcionários da família, no qual os participantes disputam prêmios como dinheiro, sessões de massagem e até redução da carga horária de trabalho.

Intitulado “As Patroas”, o programa teve seu primeiro episódio divulgado na última terça-feira (30) e apresenta uma série de desafios. Entre as dinâmicas, uma das funcionárias precisou dizer a palavra “esdrúxulo” sem levantar suspeitas, enquanto outra prova envolveu a busca por moedas escondidas pela casa.

Segundo Viih Tube, a ideia do reality partiu dela. “Esse é um reality literalmente da nossa casa. Eu gosto muito desse formato de websérie, com episódios, provas e cenários. O Eli também entrou na ideia e ajudou a desenvolver”, explicou a influenciadora.

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Ela ainda afirmou que a proposta é proporcionar momentos de diversão para a equipe, mesmo que interfira na rotina de trabalho. “Eles vão se divertir bastante. Vai atrapalhar o trabalho? Vai. Mas nem tudo é só trabalho”, comentou.

Os episódios serão publicados duas vezes por semana, às terças e aos sábados. De acordo com a influenciadora, vence quem somar mais pontos ao longo da competição. A participação é obrigatória para todos os funcionários, e quem não participar pode ser eliminado.

Nas terças-feiras, os participantes encaram o chamado “desafio CLT”, que vale 10 pontos, um prêmio de R$ 1 mil e o título de “patroa da semana”, com direito a um benefício escolhido pelo público. Já aos sábados, acontece a dinâmica “lavando roupa suja”, cujo funcionamento ainda não foi detalhado pelo casal.

A iniciativa repercutiu nas redes sociais e gerou críticas de internautas, que consideraram o formato inadequado e chegaram a classificá-lo como constrangedor para os funcionários.