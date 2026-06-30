Morre Ricardo Andrade, pai da ginasta Rebeca Andrade, aos 56 anos

Faleceu nesse fim de semana Ricardo Andrade, pai da ginasta olímpica Rebeca Andrade, aos 56 anos. A notícia foi divulgada inicialmente por Elisama Andrade, irmã da atleta, por meio das redes sociais. Em seguida, a própria medalhista confirmou a informação através de sua assessoria, mas a causa da morte não foi revelada.

Em nota, Rebeca agradeceu o apoio recebido neste momento difícil. “Eu e minha família agradecemos, de coração, a todos pelas mensagens, pelo carinho e pelas orações”, declarou.

De acordo com relatos anteriores, a relação entre a ginasta e o pai foi marcada por distanciamento durante a infância. Ricardo deixou a casa da família quando Rebeca ainda era criança, e a mãe, Dona Rosa Santos, ficou responsável pela criação dos oito filhos. Com isso, ele não acompanhou de perto o crescimento da filha nem sua trajetória no esporte.

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Apesar disso, ao longo dos anos, houve uma reaproximação entre pai e filha. A atleta sempre se referiu a Ricardo com carinho em entrevistas, e ele também demonstrava publicamente o afeto pela filha sempre que tinha oportunidade. Após a confirmação da morte, a assessoria de Rebeca informou que a ginasta prefere manter a privacidade neste momento de luto, ao lado de familiares e amigos.

A primeira manifestação pública sobre o falecimento foi feita por Elisama Andrade, que publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais: “Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Descansa em paz, pai”.