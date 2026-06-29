Sabrina Sato e Nicolas Prattes descobrem o sexo do filho

A apresentadora Sabrina Sato, de 45 anos, e o ator Nicolas Prattes, de 28 anos, descobriram por meio de um chá revelação neste domingo (28), que estão esperando um menino. A comemoração ocorreu na casa do casal, em São Paulo.

“Nosso amor”, escreveu o casal na legenda da postagem realizada em conjunto. Os registros mostram a família da apresentadora e do ator reunida para comemorar o momento especial.

Leia também:

Detran-RJ começa a exigir exame toxicológico para candidatos da 1ª habilitação A e B a partir desta segunda-feira (29)



Conar recomenda suspensão de três anúncios de bets veiculados na Copa



A pequena Zoe, de 5 anos, filha de Sabrina Sato e do ator Duda Nagle, celebrou a descoberta de que será irmã mais velha de um menino, “Mas eu quero menino”, falou a primogênita no vídeo.

A descoberta do sexo da criança, foi feita com a ‘ajuda’ dos cachorros que surgiram usando roupinhas e carregando balões, ambos da cor azul.

A publicação recebeu comentários de famosos e seguidores que comemoraram junto com o casal. “Acertei!”, comentou Brunna Gonçalves. “Ah, que lindos”, escreveu Giovanna Ewbank. “Que lindos, parabéns!”, disse Patrícia Ramos.

Perdas gestacionais

O anúncio da gravidez foi realizado na última segunda-feira (22), nas redes sociais. “O nosso amor chamou e floresceu. Deus sabe de tudo”, escreveu a apresentadora em legenda da publicação compartilhada por Nicolas.

Pouco antes de anunciar a gestação, Sabrina comentou sobre as duas perdas que o casal enfrentou em 2024.

"A segunda vez foi muito difícil. Na primeira, não foi planejado e a gente viveu o luto trabalhando. Só que a segunda vez, a gente criou todas as expectativas, a gente viveu aquela gestação e vazou que eu estava grávida. Eu gravei o reality todo grávida e eu estava feliz da vida", disse em entrevista ao programa ‘Conversa com Bial’.

O ator também revelou que descobriu a perda no dia que começaria um trabalho. "E aí entra ela, pega na minha mão e me dando uma força que eu falei 'Cara, eu que tinha dar força pra ela'. Uma força da natureza absurda... e a gente se reconstruiu e se refez a partir daquele momento", disse.