Morre Vitor Sávios, cover de Tim Maia

Cenário musical de luto. Morreu ontem (27) o cantor Victor Sávios, reconhecido nacionalmente por seu trabalho em homenagem a Tim Maia. A notícia foi divulgada inicialmente pelo amigo e também cantor Valério Araújo, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, e posteriormente confirmada pelo Clube Central, em Niterói, onde o artista realizou sua última apresentação. A causa da morte ainda não foi oficialmente divulgada.

Natural de Niterói, Victor dedicou mais de duas décadas da carreira a manter vivo o legado de um dos maiores nomes da música brasileira. O projeto em homenagem a Tim Maia teve início em 2004 e fez dele um dos covers mais respeitados e conhecidos do país. Seu timbre de voz, a presença de palco e a fidelidade nas interpretações conquistaram fãs em diversas regiões do Brasil.

Antes de se consolidar como intérprete de Tim Maia, Victor integrou os vocais de tradicionais grupos da cena musical fluminense, como as orquestras Copa 7, Devaneios, Guarani e Pingos e Gotas. Também participou do projeto "Exagerados", que reunia homenagens a grandes artistas da música brasileira.

A carreira do cantor ganhou ainda mais projeção em 2019, quando participou da novela Verão 90, da TV Globo, interpretando o próprio Tim Maia. A participação na produção ampliou sua visibilidade nacional e reforçou seu reconhecimento como um dos principais representantes da obra do artista.

Além dos shows presenciais, Victor também acumulava milhares de visualizações nas redes sociais, onde publicava vídeos interpretando sucessos de Tim Maia. Entre as canções que mais chamavam a atenção do público estavam clássicos como Me Dê Motivo, evidenciando sua potência vocal e a capacidade de emocionar os admiradores.

Sua última apresentação aconteceu no início de junho, durante um show especial de Dia dos Namorados realizado no Clube Central, em Niterói. Na ocasião, Victor declarou ao público que cantar Tim Maia representava a realização de um sonho e uma forma de levar amor por meio da música.

Durante o espetáculo, o cantor passou mal e recebeu atendimento imediato da equipe médica do clube e de pessoas que estavam na plateia. Em seguida, foi encaminhado por uma ambulância do Samu ao Hospital Municipal Carlos Tortelly. Após avaliação, recebeu alta na manhã seguinte com suspeita inicial de uma crise de ansiedade.

Dias depois, no entanto, exames apontaram um quadro de pneumonia, o que levou a uma nova internação para tratar uma infecção pulmonar. Victor morreu cerca de duas semanas após sua última apresentação.

A notícia provocou grande comoção entre fãs, amigos e artistas. Nas redes sociais, internautas destacaram a dedicação do cantor em preservar a memória e a obra de Tim Maia durante mais de 20 anos de carreira, além do talento e do carinho com que conduzia cada apresentação. Até o momento, a família não divulgou informações sobre o velório e o sepultamento do artista.

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