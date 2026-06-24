Tiroteio em Vigário Geral atinge ônibus e interrompe circulação de trens no ramal Saracuruna

A janela de um ônibus chegou a ser atingido durante a troca de tiros - Foto: Reprodução - TV Globo

A janela de um ônibus chegou a ser atingido durante a troca de tiros - Foto: Reprodução - TV Globo

Um intenso tiroteio em Vigário Geral, na Zona Norte do Rio, pegou moradores e pessoas que voltavam para casa de surpresa na noite desta terça-feira (24). A polícia informou que a troca de tiros ocorreu durante uma tentativa de invasão de criminosos ligados ao Comando Vermelho (CV) a uma região pertencente ao Terceiro Comando Puro (TCP).

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O confronto começou por volta das 19h30, perto da estação de trem de Vigário Geral, no horário de pico, quando as pessoas voltavam para casa.

Passageiros de um coletivo que trafegava pela área viveram momentos de tensão durante a troca de tiros. Uma passageira chegou a filmar o momento em que uma das janelas foi atingida e ficou estilhaçada.

Para se proteger de balas perdidas, os passageiros se deitaram no chão do ônibus. Felizmente, não houve feridos.

Os trens do ramal Saracuruna acabaram sendo interrompidos por cerca de 20 minutos.

Disputa territorial

Criminosos ligados à facção criminosa Comando Vermelho (CV), que dominam a comunidade Furquim Mendes, em Jardim América, tentaram invadir Vigário Geral, localidade comandada pelo TCP.

A investida contra criminosos rivais teria ocorrido por uma área de mata, nos fundos de uma empresa de ônibus. A intensa troca de tiros ficou concentrada na Rua Bulhões Marcial, perto da Cedae.

Depois do confronto, o policiamento na região foi reforçado. Ainda não há informações sobre presos ou apreensões ligadas ao caso.

Segundo a TrensRJ, às 19h35, os trens ainda esperavam permissão para seguir viagem em razão do confronto próximo à estação de Vigário Geral. A circulação foi normalizada por volta das 19h58.

Por meio de nota, a empresa informou que a decisão foi tomada para garantir a segurança de passageiros e funcionários. Ainda de acordo com a concessionária, as decisões operacionais são tomadas levando em consideração critérios técnicos, priorizando a preservação de vidas.

