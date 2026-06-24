Gansos são flagrados andando em fila vestidos com a bandeira do Brasil

Os animais foram vistos andando em fila enquanto usavam a bandeira do Brasil - Foto: Reprodução

Os animais foram vistos andando em fila enquanto usavam a bandeira do Brasil - Foto: Reprodução

Moradores do bairro Paciência, na Zona Oeste do Rio, foram surpreendidos por um grupo de gansos usando pequenas bandeiras do Brasil no corpo, enquanto caminhavam pelas ruas. O registro do momento fofo foi feito por um homem identificado como Juninho Sadik e viralizou nas redes sociais.

As aves foram filmadas caminhando em fila por uma via do bairro, carregando em seus corpos os adereços nas cores da bandeira brasileira. As imagens causou curiosidade em muitos internautas, que compartilharam o conteúdo e deixaram comentários divertidos.

Leia também:

Copa 2026 com Brasil em campo: veja as partidas desta quarta-feira



Aposta de Manaus leva prêmio de R$ 2,8 milhões na Mega-Sena



O vídeo viralizou em várias plataformas digitais e somou milhares de visualizações. Mesmo com a grande repercussão, ainda não se sabe quem teria colocado as bandeiras nos gansos.