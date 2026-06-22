Larissa Manoela nega rumores de gravidez

A artista Larissa Manoela, de 25 anos, compartilhou com seus seguidores um desabafo sobre os rumores de uma possível gravidez, a publicação foi feita neste domingo (21), na plataforma X, antigo Twitter. A atriz, que é casada com o André Luiz Frambach, demonstrou um certo incômodo em relação aos comentários feito por internautas em suas fotos, destacando que não tem uma barriga "negativa" e que isso deveria ser normalizado.

Leia também:

Autora que concorreu ao Pulitzer este ano, Katie Kitamura estará na 24ª Flip

Sabrina Sato e Nicolas Prattes anunciam a espera do primeiro filho



"Notaram que todo post que faço agora tem alguém comentando: 'Nossa, olha a barriguinha'. Gente, é só uma barriga normal, vamos tá normalizando? Eu não tenho barriga negativa. Vocês querem me ver grávida a qualquer custo, já disse que quando acontecer eu vou ser a primeira a falar", destacou.

A atriz de 25 anos já demonstrou em entrevistas anteriores, como a fornecida recentemente ao podcast "Quem é Você Nesse Rolê?", que tem o desejo de ser mãe. "Eu e o André [estamos] casados há quase três anos. Faz parte dos nossos planos. Para a vida a dois, é nosso plano de vida nos tornarmos pais. É uma coisa que a gente faz com planejamento", afirmou a artista, revelando que esse é um dos maiores sonhos do casal.

Larissa Manoela revelou que antes a gravidez era um plano para longo prazo, mas que agora não era mais, o prazo encurtou e está nos planos do casal realizar essa vontade talvez no ano que vem.