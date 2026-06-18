Vinícius Júnior toma atitude e levanta rumores de volta com Virginia Fonseca

A atitude recente de Vinícius Júnior voltou a movimentar as redes sociais e reacendeu especulações sobre uma possível reconciliação com a influenciadora Virginia Fonseca. O jogador teria tomado uma decisão considerada radical, o que rapidamente chamou a atenção dos fãs.

Nos últimos dias, internautas perceberam uma mudança significativa no comportamento do atleta no Instagram. Vinícius Júnior deixou de seguir cerca de 50 mulheres na plataforma, atitude que foi interpretada por muitos como um possível sinal de reaproximação com Virginia.

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Além disso, outras movimentações discretas nas redes sociais passaram a alimentar ainda mais os rumores. Seguidores atentos apontam que as mudanças podem indicar um novo momento na vida pessoal do jogador.