Casa do cantor gospel Regis Danese pega fogo em Minas Gerais

O dono do grande sucesso gospel "Faz Um Milagre Em Mim", Regis Danese, passou por um momento de tensão na noite desta segunda-feira (15) após um incêndio a atingir a sua casa no Bairro Jardim Karaíba, em Uberlândia. O cantor gospel compartilhou um vídeo no seu perfil do Instagram contando que o fogo atingiu o quarto do seu filho e mostrou como ficou o local em decorrência do incidente, nas imagens aparecia bastante fumaça. O Corpo de Bombeiros foi acionado e não houve registro de feridos.

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"Minha casa está pegando fogo... Está pegando fogo ali no quarto do meu filho. Acabou a energia. Já chamei o bombeiro aqui, está tudo escuro. Não dá pra ficar... Não dá... Orem por nós, orem por nós!", afirmou o cantor. Logo depois, ele tentou verificar novamente como estava a situação do cômodo, mas precisou recuar devido à fumaça e a tosse.

Já do lado de fora da casa, Regis declarou: "Meu Deus, eu não sei o que aconteceu, mas Deus está no controle, né? Deus é maravilhoso. Eu já sei por quê. Eu já sei por que que isso está acontecendo... Deus me falou nessa madrugada". Pouco tempo depois, os bombeiros chegaram ao local e controlaram o fogo. "Tá bom, ninguém machucou, né? Não tinha ninguém. Esses caras são heróis, viu? Vieram rapidinho. Deus é bom, cara. Deus é bom".

No seu perfil, o cantor mostrou Josué Godói, produtor musical, recebendo os primeiros socorros na ambulância. "Respirou um pouquinho de fumaça, mas está bem... Estávamos aqui produzindo um trabalho novo, o inimigo se levantou. Deus já tinha falado para mim nesta madrugada: 'ora, ora, ora.", afirmou o artista.

Na publicação, Regis escreveu: "Minha casa está pegando fogo. Orem por nós. Graças a Deus estamos bem. Deus é bom. Deus continua sendo bom e fiel, graças a Deus ninguém se feriu. Obrigado, Josué Godoi, você foi incrível meu irmão. Obrigado irmã Maria, obrigado Corpo de Bombeiros, vocês são heróis".