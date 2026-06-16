Entre rumores de reconciliação, Vini Jr. teria evitado distribuir ingressos para amigas

Além do desempenho dentro de campo, a vida pessoal dos jogadores da Seleção Brasileira tem movimentado as redes sociais durante a Copa do Mundo. Entre os assuntos mais comentados estão a briga entre as mães das filhas de Neymar, o anúncio de que o atacante será pai novamente, a defesa de Raphinha feita por Taia Belloli e outros episódios que envolvem os atletas fora das quatro linhas. No entanto, o tema que mais tem chamado a atenção dos internautas é a interação entre Vini Jr. e Virgínia, além dos rumores de uma possível reconciliação.



Apesar de Casemiro, um dos jogadores mais experientes da Seleção Brasileira, ter aconselhado os companheiros a reduzirem o uso de celulares durante a concentração, os atletas seguem atentos ao que acontece nas redes sociais. Um exemplo foi a curtida de Vini Jr. em uma publicação de Virgínia mostrando o buquê de flores que recebeu no Dia dos Namorados. O detalhe que chamou a atenção dos internautas é que a interação ocorreu poucos minutos antes da coletiva pré-jogo.



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O atacante é conhecido por não medir esforços dentro dos gramados e na tentativa de conquistar o coração das mulheres. Por isso, é comum ver lindas mulheres assistindo às partidas do Real Madrid, no Estádio Bernabéu, usando uma camisa com o número 7, também usado pelo jogador brasileiro. Segundo pessoas próximas ao atleta, a presença dessas mulheres ocorre porque ele costuma disponibilizar ingressos para elas.

Agora, amigas e ex-affairs do jogador tentaram garantir ingressos para os jogos da Seleção, mas sem sucesso. O motivo não é o preço, pois o valor de US$ 2 mil não chegaria a fazer tanta falta ao atleta. Mas o que o brasileiro teme é que, mais uma vez, as moças compartilhem o que não deveriam e o coloquem em uma situação complicada. Afinal, há quem especule que ele possa comemorar o hexa ao lado de Virgínia.

A recusa do jogador gerou revolta em algumas amigas brasileiras que não terão ingressos para os jogos entre Brasil e Haiti, nesta sexta-feira (19), e Escócia, na próxima quarta-feira (24). “Isso aí é dinheiro de pão para ele”, afirmou uma das mulheres.