Justiça aceita denúncia e Deolane se torna ré por lavagem de dinheiro

A Justiça aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) contra a advogada e influenciadora Deolane Bezerra por lavagem de dinheiro e organização criminosa. As investigações indicam envolvimento de Deolane com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

A denúncia contra Deolane foi oferecida pelo promotor Lincoln Gakiya no último dia (10). Além dela, foram denunciados Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, apontado como líder máximo da facção, seu irmão Alejandro Juvenal Herbas Camacho Junior, seus sobrinhos Paloma Sanches Herbas Camacho, Leonardo Alexsander Ribeiro Herbas Camacho, Everton de Souza, conhecido como Player ou Temer, considerado operador financeiro do PCC.

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De acordo com o documento obtido pelo Metrópoles, Deolane atuava como receptora de valores ilícitos provenientes da Transportadora Lado a Lado, operada em benefício do PCC. A investigação constatou que uma conta bancária da advogada foi utilizada para o recebimento de depósitos fracionados da empresa de fachada. Relatórios revelaram movimentações incompatíveis com a capacidade econômica declarada por Deolane, no valor apontado de R$ 27.002.774,72.