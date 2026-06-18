Repórter cai duas vezes ao vivo durante cobertura de buscas por desaparecido

Repórter Dionísio Freitas, cai duas vezes e é atingido por um galho - Foto: Reprodução/Record

Repórter Dionísio Freitas, cai duas vezes e é atingido por um galho - Foto: Reprodução/Record

O repórter da Record, Dionísio Freitas, estava ao vivo no programa Cidade Alerta, na última terça-feira (16), quando caiu duas vezes. A cena inusitada aconteceu enquanto ele acompanhava equipes de resgate que procuravam um idoso de 63 anos, desaparecido há uma semana depois de sair para passear com a cadela, em uma área de mata, no interior do estado, em Santana de Parnaíba.

Enquanto falava sobre o caso, Dionísio não prestou atenção em um buraco no chão e acabou caindo. O apresentador Reinaldo Gottino, que estava no estúdio, reagiu com a primeira queda: “Dionísio! Dionísio” Ajuda ele aí! Ele alertou todo mundo sobre os buracos e acabou sendo traído ali”, disse Reinaldo.

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O jornalista foi ajudado por um agente da corporação, porém logo depois caiu mais uma vez. Entre as quedas ele ainda foi atingido por um galho.

“Ele não está com a roupa apropriada, está de terno ali, acompanhando as buscas (da polícia). Vai continuar, Dionísio?”, questionou o apresentador demonstrando preocupação com o colega.

Repórter da Record sofre e cai na mata durante buscas por idoso desaparecido; veja pic.twitter.com/InJHAn60NO — Portal NaTelinha (@sitenatelinha) June 17, 2026

Homem desaparecido

O caso que fez o jornalista cair duas vezes na mata, envolve o desaparecimento do idoso José Manoel, de 63 anos, também conhecido como Zé Gago. Testemunhas informaram que ele teria entrado na região de mata com a cachorrinha chamada Neguinha.

Os trabalhos de busca contam com a ajuda do Helicóptero Águia, cães farejadores, bombeiros, guardas municipais, familiares e voluntários.