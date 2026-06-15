Melanie Martinez faz homenagem a ex-namorado Oliver Tree, morto em acidente aéreo no RJ

A cantora norte-americana Melanie Martinez, de 31 anos, fez uma homenagem nas redes sociais para o ex-namorado Oliver Tree, de 32 anos, uma das vítimas do acidente aéreo no Recreio dos Bandeirantes, no domingo (14).

Em 2019, os cantores confirmaram publicamente que estavam namorando. Apesar do término, eles continuaram com o convívio público de forma amigável.

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Ao longo do texto de homenagem, Martinez mostrou que ficou impactada com a perda do ex-namorado.

"Ele era tão dedicado à sua arte, algo que eu admirava e respeitava profundamente. Acho que todos que o conheciam vão olhar para trás e lembrar daqueles momentos de riso e alegria que ele despertava tão facilmente. Sua risada era contagiante e calorosa.", descreveu.

Ainda na postagem a cantora destacou a personalidade criativa de Oliver Tree e a habilidade de preservar a espontaneidade na carreira.

"Sua habilidade de liderar criativamente e agir, mantendo também um senso de admiração e maravilhamento infantil, era muito inspiradora. Ele tinha um coração tão mole e era um verdadeiro artista em todos os sentidos", escreveu.

Cantora faz homenagem a ex namorado | Foto: Reprodução - Redes Sociais

Para finalizar o texto, Melanie deixou uma mensagem direta para o ex-namorado.

"Descanse em paz, Oliver. Sei que você está fazendo os anjos darem risadinhas. Estarei aqui imaginando qual façanha e projeto criativo você está tramando no céu. Todo o meu amor", finalizou.

Oliver Tree

Cantor Oliver Tree fez sucesso com músicas como “Miss You” e Life Goes On” | Foto: Reprodução - Redes Sociais

O músico nasceu em 1993, em Santa Cruz, na Califórnia. Ele se destacou na área artística por causa de suas músicas, mas também pela personalidade excêntrica que moldou durante a carreira, como o visual caricato, roupas e cortes de cabelo exagerados. Os shows misturavam comédia, falso reality show e até luta.

No total, ele contava com aproximadamente 11 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Durante a carreira, ele colaborou com nomes influentes na música como Marshmello, David Guetta, Little Big, KSI e BoyWithUke.

Ainda na adolescência, Oliver começou a criar singles independentes, mas o auge foi em 2017, graças ao single “When I’m Down” viralizar.

No ano de 2020, ele lançou o álbum de debut major-label, “Ugly Is Beautiful”, que atingiu a 14ª posição da Billboard 200 e na ponta da parada de rock.

Apesar de tantos sucesso, o ápice da popularidade chegou em 2021, como “Life Goes On” e sobretudo a “Miss You”, em 2022, que contava com remix de Robin Schulz. As canções se transformaram em seus maiores sucessos internacionais, somando mais de 1,4 bilhão de streams no Spotify.

Após esse número recorde, lançou mais três álbuns, “Cowboy Tears” (2022), “Alone in a Crowd” (2023) e “Love You Madly Hate You Badly” (2026).

No dia 6 de junho, Oliver havia feito um show em São Paulo, no Studio Stage, no bairro da Lapa. Em companhia com ele estava o youtuber argentino Gaspi, que possui quase três milhões de inscritos na plataforma.