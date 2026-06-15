Aos 7 anos, gonçalense sobe ao topo do pódio no Brasileiro Kids de Jiu-Jitsu

A gonçalense Maria Victória Falcão, de apenas 7 anos, subiu ao lugar mais alto do pódio em uma das competições infantis mais importantes da modalidade e ampliou sua coleção de títulos. - Foto: Reprodução - Arquivo pessoal

A gonçalense Maria Victória Falcão, de apenas 7 anos, subiu ao lugar mais alto do pódio em uma das competições infantis mais importantes da modalidade e ampliou sua coleção de títulos. - Foto: Reprodução - Arquivo pessoal

A gonçalense Maria Victória Falcão, de apenas 7 anos, ficou no lugar mais alto do pódio no Brasileiro Kids da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ), um dos maiores e mais prestigiados campeonatos voltados para o público infantil e juvenil. O campeonato aconteceu em Barueri, no estado de São Paulo, na última sexta-feira (12).

Maria Victória, que é conhecida nos tatames como “Garota de Gelo”, começou a lutar ainda aos 3 anos. Atualmente, com apenas 7 anos, ela possui a faixa cinza e já conquistou cerca de 70 competições, recebendo medalhas e troféus, incluindo três cinturões. Para somar à coleção, a menina levou para casa a medalha de primeiro lugar do Brasileiro Kids da CBJJ.

“Ela começou a treinar com três anos e, desde então, colocamos ela em campeonatos. Quando pegou a faixa cinza, começou a competir na CBJJ, que é a maior federação do mundo, e tem participado de grandes eventos. Estava se preparando há alguns meses para o Brasileiro, em São Paulo”, explicou Thaina Falcão, de 31 anos.

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De acordo com a mãe da “Garota de Gelo”, o planejamento para o torneio consistiu em preparação física, com treinos três vezes por semana.

“(O campeonato) não tem etapas, mas é conhecido como o campeonato mais difícil do mundo. Então, não é qualquer um que se inscreve”, disse.

Para a família, a menina representa superação e é motivo de orgulho: “Para nós, ela representa superação e resiliência. É resultado do esforço e da dedicação dela. Temos muito orgulho dela. Ela é muito dedicada”, contou a mãe.

Sabendo do potencial da atleta mirim, e de tantos outros que participaram da competição, a Prefeitura de São Gonçalo custeou o ônibus que levou os lutadores.

A Prefeitura de São Gonçalo custeou o ônibus para a atleta mirim e outros competidores | Foto: Reprodução - Arquivo pessoal

Sob supervisão de Marcela Freitas