Ex-BBB Larissa Tomásia anuncia gravidez do primeiro filho e brinca: 'Baby limão está a caminho'
A influenciadora fez o anúncio no seu perfil das redes sociais neste domingo (14)
Larissa Tomásia, participante do BBB 22, anunciou neste domingo (15) que está grávida do seu primeiro filho. A informação foi divulgada em seu perfil do Instagram através de uma publicação ao lado do seu companheiro, Luciano Taborda. No vídeo divulgado, o casal aparece de mãos dadas usando bonés com as palavras "Mom" e "Dad", que significam mãe e pai na língua inglesa.
Leia também:
➣Luciano Huck revela namoro de Lívia Andrade com lutador de UFC
➣ Anitta assiste estreia da seleção brasileira ao lado de bilionário
No vídeo publicado, Larissa mostrou uma roupinha comprada para o bebê com a estampa da bandeira do Brasil, aproveitando o clima de Copa do Mundo que está dominando as ruas e a internet. Ao anunciar a novidade aos seus seguidores, a ex-BBB deixou uma declaração para o filho.
"Em breve, um novo amor vai ocupar todo o espaço por aqui. Estamos ansiosos pela sua chegada. Nosso Baby Limão está a caminho!", escreveu a influenciadora na legenda da publicação.
O bebê ainda não nasceu, mas já ganhou um apelido, "Baby limão". O nome tem origem do grande meme da Larissa Tomásia feito durante a sua passagem pelo BBB 22, em que ela fala sobre o Pedro Scooby ter jogado um "limão mofado" no lixo, achando que o surfista tinha mandado uma "indireta" para ela, por usar um limão como símbolo da sua participação no reality show.