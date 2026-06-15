Ex-BBB Larissa Tomásia anuncia gravidez do primeiro filho e brinca: 'Baby limão está a caminho'

Larissa Tomásia, participante do BBB 22, anunciou neste domingo (15) que está grávida do seu primeiro filho. A informação foi divulgada em seu perfil do Instagram através de uma publicação ao lado do seu companheiro, Luciano Taborda. No vídeo divulgado, o casal aparece de mãos dadas usando bonés com as palavras "Mom" e "Dad", que significam mãe e pai na língua inglesa.

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No vídeo publicado, Larissa mostrou uma roupinha comprada para o bebê com a estampa da bandeira do Brasil, aproveitando o clima de Copa do Mundo que está dominando as ruas e a internet. Ao anunciar a novidade aos seus seguidores, a ex-BBB deixou uma declaração para o filho.

"Em breve, um novo amor vai ocupar todo o espaço por aqui. Estamos ansiosos pela sua chegada. Nosso Baby Limão está a caminho!", escreveu a influenciadora na legenda da publicação.

O bebê ainda não nasceu, mas já ganhou um apelido, "Baby limão". O nome tem origem do grande meme da Larissa Tomásia feito durante a sua passagem pelo BBB 22, em que ela fala sobre o Pedro Scooby ter jogado um "limão mofado" no lixo, achando que o surfista tinha mandado uma "indireta" para ela, por usar um limão como símbolo da sua participação no reality show.