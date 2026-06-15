Luciano Huck revela namoro de Lívia Andrade com lutador de UFC

Apesar dos rumores, a apresentadora afirma que mantém apenas uma amizade com o campeão do UFC - Foto: Reprodução - Instagram

Apesar dos rumores, a apresentadora afirma que mantém apenas uma amizade com o campeão do UFC - Foto: Reprodução - Instagram

A integrante do ‘Domingão com Huck’, Lívia Andrade, de 43 anos, até tentou negar o relacionamento com o campeão do UFC, Alex Pereira, mas o apresentador da Globo revelou os pombinhos ao vivo, neste domingo (14).

No programa ‘Domingão com Huck’, o apresentador Luciano Huck deixou escapar sobre o relacionamento de Lívia Andrade com o lutador, no momento em que o apresentava.

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"Poatan, atleta brasileiro, de origem indígena, moleque gente fina demais e namorado da Lívia Andrade. Vocês se conheceram ali, onde a Dona Déa está sentada", disse Luciano.

De acordo com a fala do apresentador, o primeiro encontro do suposto casal ocorreu quando Poatan, de 38 anos, participou do programa no dia 8 de março.

Envergonhada, Lívia tentou corrigir a fala do apresentador. "Vocês parem de falar esse negócio de namorado, porque a gente é amigo pra caramba".

Há pouco tempo, a apresentadora e o lutador viajaram juntos para os Estados Unidos por causa de um compromisso profissional. Apesar de manterem a discrição na vida amorosa, os dois não escondem que são próximos. Nas redes sociais, Lívia publicou fotos ao lado de Poatan e de sua equipe no momento do embarque em um jatinho. Após pousarem nos EUA, ela compartilhou imagens do atleta autografando pôsteres e disse que ele estava trabalhando.

Lívia Andrade e Alex Poatan têm levantado rumores de romance após aparições e viagens juntos | Foto: Divulgação

Desde janeiro, a apresentadora estava oficialmente solteira, assim como Poatan. Pouco antes do boato envolvendo Lívia, o lutador viveu um breve relacionamento, que durou somente alguns dias, com a também lutadora Tracy Cortez.

Quem é Alex Poatan?

Alex Poatan Pereira é considerado um dos maiores lutadores brasileiros de artes marciais mistas. O lutador nasceu em São Bernardo do Campo (SP) e se destacou ao conquistar diversos títulos no MMA e no kickboxing. Além disso, tornou-se campeão dos pesos médio e meio-pesado e entrou para a história como o único lutador a conquistar títulos em duas categorias.