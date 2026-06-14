Anitta assiste estreia da seleção brasileira ao lado de bilionário

A cantora apareceu em uma foto ao lado do empresário bilionário Mark Sheinberg - Foto: Reprodução/ Instagram

A cantora apareceu em uma foto ao lado do empresário bilionário Mark Sheinberg - Foto: Reprodução/ Instagram

Anitta assistiu a estreia da Seleção Brasileira neste sábado (13) na Copa do Mundo 2026 e acabou chamando a atenção. A cantora apareceu em uma foto ao lado do empresário bilionário Mark Sheinberg, publicada por ele nas redes sociais após o jogo realizado em Nova York, nos Estados Unidos.

Na foto, os dois aparecem abraçados em um dos camarotes do estádio. Anitta, que está solteira desde o fim do relacionamento com o empresário Ian Bortolanza, compartilhou o registro em seus stories do Instagram.

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Apesar da repercussão, não há qualquer confirmação sobre um envolvimento amoroso entre eles.