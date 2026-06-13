Vovô Anésio, influenciador digital, morre aos 88 anos neste sábado (13)

Anésio Fiori, mais conhecido nas redes sociais como Vovô Anésio, morreu neste sábado (13), aos 88 anos. A família confirmou a informação por meio do perfil oficial do influenciador.

No comunicado feito pelos familiares, eles lamentaram a morte de Vovô Anésio e ressaltaram o legado deixado por ele: "Hoje nos despedimos de alguém que deixou marcas de amor, sabedoria e bondade por onde passou. Seu sorriso, seus ensinamentos e seu carinho permanecerão vivos em cada lembrança, em cada história compartilhada e em cada coração que teve o privilégio de conhecê-lo", informou a nota.

Leia também:

Governo anuncia construção de 85 mil moradias do Minha Casa Minha Vida



Brito, campeão mundial com a Seleção em 1970, será sepultado neste sábado no Rio



Ao lado do neto Caio Fiori Dias, o Vovô Anésio conquistou o coração de milhares de seguidores. Os vídeos protagonizados pelo avô e neto agradaram o público por causa da espontaneidade e bom humor, somando mais de 6 milhões de seguidores somente no Tik Tok.

Na sexta-feira (12), Caio havia compartilhado que Anésio estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), depois de ter uma parada cardiorrespiratória. De acordo com ele, o avô passou mal em casa e chegou a receber atendimento de emergência. "Chegando lá, foi observado uma parada cardiorrespiratória, assim foram feitas as manobras necessárias para reanimá-lo. Foi feita a intubação, a sedação e, mantendo ele estável, nós logo encaminhamos ele para o hospital em Araraquara", contou o neto.

Apesar disso, o influenciador já havia sido internado outras vezes recentemente. Em março, ele precisou ficar por alguns dias na UTI depois de sofrer uma acidente doméstico. Na época, a família agradeceu o carinho dos fãs durante o processo de recuperação. "Foram dias difíceis, de muita preocupação, mas também de muita fé. Queremos agradecer de coração a todos que oraram, enviaram mensagens e torceram pela recuperação dele", informou a família na ocasião.

No texto de despedida, postado neste sábado, os parentes aproveitaram e agradeceram as manifestações de carinho que receberam depois da notícia do falecimento. "Neste momento de dor, agradecemos por todas as mensagens de carinho, orações e apoio recebidas. Que Deus o receba em Sua infinita misericórdia e conceda conforto a toda a nossa família".

Ao fim da homenagem houve a última mensagem ao vovô Anésio: "Descanse em paz, Vovô Anésio. Sua presença fará falta, mas seu amor será eterno em nossas vidas."