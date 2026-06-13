Voltaram? No Dia dos Namorados, Virginia recebe flores e Vini Jr. comenta levantando suspeitas de reconciliação

No dia mais romântico do ano, o Dia dos Namorados, a internet parou para acompanhar a interação do ex-casal Virginia e Vini Jr. A influenciadora publicou um carrossel com fotos de um enorme buquê de rosas vermelhas que teria recebido na última sexta-feira (12), apesar de estar solteira. Para aumentar ainda mais a surpresa dos fãs e o rumor de uma possível reconciliação, o jogador comentou na publicação.

O primeiro comentário que surpreendeu a todos foi o de Vini Jr., que deixou registrado um emoji de coração, minutos antes de participar de uma coletiva de imprensa em Nova York, para falar sobre a estreia da Seleção Brasileira na Copa contra o Marrocos, neste sábado (13). Na mesma cidade onde o atleta está e onde ocorreu a entrevista, a influenciadora também está presente, pois irá trabalhar no “Domingão com Huck”.

Comentário de Vini Jr. na publicação de Virginia | Foto: Reprodução - Instagram

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Uma hora após a interação, o comentário de Vini Jr., havia ultrapassado 100 mil curtidas. Além de uns ‘puxões de orelha’, “Homem de Deus, a nossa Copa começa amanhã (hoje), TE CONCENTRA”, escreveu um internauta.

Amigo dos dois comemoraram a interação, como Lidia Souza, amiga mais próxima do atleta. Essa singela comemoração aumentou ainda mais os rumores de reconciliação entre eles, mesmo Virginia tendo deletado as fotos que tinha com o atleta do perfil.

Apesar de alguns torcerem pela volta do casal, fãs da influenciadora não aceitaram de forma pacífica a reaproximação após o “Fica bem” e os sinais de traição por parte de Vini Jr. Entretanto, jogadores próximos ao atleta afirmaram que ele realmente “tem sentimentos reais por ela, se envolveu para valer”, segundo um deles.

Por outro lado, os fãs de Virginia não aprovam a volta do casal. “O inegociável é negociável”, comentou uma fã, relembrando uma frase usada pela influenciadora para anunciar o fim do relacionamento. “Dessa vez não passaremos pano”, “Daqui a pouco posta a foto de coleira de novo”, “Meu Senhor, vou deixar de seguir” e “Ai Virginia, não se contente com pouco porque tu não merece” foram alguns dos comentários dos seguidores.

Início dos rumores

O burburinho de uma possível reconciliação teve início na última segunda-feira (8), quando a influenciadora foi ao Madison Square Garden, em NY, para assistir a um jogo da NBA. No evento também estava Felipe FG, o Gordo, amigo e assessor pessoal do atleta, além de ser namorado de Duda Freire, a melhor amiga de Virginia. Algumas pessoas acreditam que o ex-casal esteve juntos, porém isso só aconteceria se o jogador tivesse fugido da concentração, uma vez que está treinando desde a última semana de maio.

Durante a coletiva de imprensa, nesta sexta-feira (12), o jogador estava com um semblante tenso, o que não corresponde com a personalidade risonha que costuma ter, e tal mudança foi percebida por correspondentes nos EUA que estavam o entrevistando.