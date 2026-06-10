Shawn Mendes chega ao Brasil às vésperas do Dia dos Namorados

O cantor canadense Shawn Mendes, de 27 anos, desembarcou na manhã desta quarta-feira (10) no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, e rapidamente chamou a atenção de fãs e curiosos. O artista foi flagrado por paparazzis logo após sua chegada à cidade.

Em um relacionamento com a atriz Bruna Marquezine desde 2025, a visita ao Brasil levanta suspeitas de que o cantor tenha vindo ao país para celebrar o Dia dos Namorados ao lado da brasileira. A data, comemorada nesta sexta-feira (12), costuma movimentar não apenas o comércio, mas também a vida dos famosos.

Leia também:

Cantor Arlindinho é assaltado na Zona Norte do Rio

Virginia Fonseca vai à final da NBA em Nova York e detalhe reacende especulações com Vini Jr.

Horas antes do desembarque, fãs já especulavam sobre a vinda do artista após a circulação de um vídeo em que Shawn aparece em um voo com destino ao Rio de Janeiro. A presença do cantor reforçou ainda mais os rumores nas redes sociais, onde admiradores acompanham cada passo do casal.