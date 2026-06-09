Virginia Fonseca vai à final da NBA em Nova York e detalhe reacende especulações com Vini Jr.

Virginia esteve acompanhada do amigo Hebert Souza e marcou presença na final da NBA - Foto: Reprodução/ Instagram

Virginia esteve acompanhada do amigo Hebert Souza e marcou presença na final da NBA - Foto: Reprodução/ Instagram

A influenciadora Virginia Fonseca já desembarcou nos Estados Unidos para acompanhar a Copa do Mundo de 2026. Enquanto o torneio não começa, ela aproveita os dias livres para curtir pontos turísticos em Nova York.

Durante a estadia, Virginia esteve acompanhada do amigo Hebert Souza e marcou presença na final da NBA, realizada no Madison Square Garden (MSG), um dos palcos esportivos mais icônicos do mundo.

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No entanto, um detalhe chamou a atenção dos internautas e levantou suspeitas nas redes sociais. O assessor pessoal do jogador Vinícius Júnior publicou um story no Instagram no mesmo local onde a influenciadora está hospedada. Lembrando que Felipe, ainda mantém um relacionamento com a melhor amiga de Virginia, a influenciadora Duda Freire.

A coincidência foi suficiente para que fãs do ex-casal começassem a especular uma possível reaproximação entre Virginia e Vini Jr., reacendendo rumores de reconciliação. Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou sobre o assunto.