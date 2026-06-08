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Eliana se emociona ao anunciar pausa de programa na Globo

A pausa temporária do programa devido à transmissão da Copa do Mundo

relogio min de leitura | Escrito por Redação 08 de junho de 2026 - 11:38
Eliana se emocionou durante o “Em Família”
Eliana se emocionou durante o “Em Família” -

Eliana se emocionou durante o “Em Família”, na TV Globo, neste domingo (7), ao informar aos telespectadores sobre a pausa temporária do programa, que estreou em março deste ano, devido à transmissão da Copa do Mundo.

"Eu quero deixar o meu muito obrigada para você aí do outro lado. Entrar na casa de milhões de brasileiros todos os domingos é um privilégio, quero que vocês saibam que eu levo muito a sério. Eu quero agradecer a esta equipe querida, me emociona até. Muito obrigada!", afirmou ela.

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"Quero agradecer à minha família. Manu e Arthur, mamãe daqui a pouco está chegando aí, tá? E dizer que a gente está de volta à Globo depois da Copa do Mundo. A gente retorna no dia 12 de julho", avisou Eliana. A Copa do Mundo inicia no dia 11 de junho e será disputada em três países: Estados Unidos, Canadá e México.

Tags:

Copa do Mundo Eliana Em Família programas de variedades retorno à TV TV Globo

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