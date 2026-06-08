Dona Déa recebe notícia de morte na família antes de apresentação e emociona público

No final da sessão, a mãe do Paulo Gustavo relembrou a perda do filho e aproveitou para conscientizar o público - Foto: Reprodução

No final da sessão, a mãe do Paulo Gustavo relembrou a perda do filho e aproveitou para conscientizar o público - Foto: Reprodução

Dona Déa passou por um momento delicado e emocionante neste domingo (7), ao subir no palco durante a sessão do seu espetáculo "Meu Filho é um Musical", que está em cartaz no Teatro Multiplan, localizado no Shopping VillageMall, na Barra da Tijuca. A mãe do humorista foi informada, momentos antes do início da apresentação, de que uma prima próxima havia falecido em decorrência de complicações da influenza.

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Por estar emocionada com a notícia, a artista acabou não conseguindo realizar uma das entradas necessárias durante o espetáculo. No entanto, Dona Déa decidiu retornar e permanecer no palco até o final da apresentação, em respeito ao público que foi assisti-la.

No final da sessão, a mãe de Paulo Gustavo relembrou a perda do filho e aproveitou para conscientizar o público sobre os riscos da influenza, além de reforçar a importância da vacinação contra a doença.

“Eu quero agradecer a presença de vocês e fazer um pedido muito sério. O meu filho morreu de Covid-19 e hoje, minha prima, às 15h, morreu de influenza. Por favor, vamos nos vacinar, quem ainda não se vacinou. Contem essa história para os seus vizinhos, porque a influenza está terrível”, declarou.