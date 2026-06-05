Rafael Cardoso se interna em clínica de reabilitação após sofrer recaída

Rafael Cardoso ficou conhecido por fazer personagens marcantes em novelas como: "A Vida da Gente" (2011), "Além do Tempo" (2015) e "O Outro Lado do Paraíso" (2017) - Foto: Reprodução

Rafael Cardoso ficou conhecido por fazer personagens marcantes em novelas como: "A Vida da Gente" (2011), "Além do Tempo" (2015) e "O Outro Lado do Paraíso" (2017) - Foto: Reprodução

O ex-global Rafael Cardoso, de 40 anos, se internou em uma clínica de reabilitação após sofre uma recaída no último final de semana. A informação foi divulgada pelo próprio ator em um vídeo publicado nas redes sociais, pela colunista do "Metrópole", Fábia Oliveira, na noite desta quinta-feira (4). Nas imagens, o artista apareceu emocionado, falando sobre a sua luta contra o alcoolismo e dependência química, além de se despedir da sua família.

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"Boa noite, pessoal. Bom… dando uma choradinha aqui, estou me despedindo da minha família. Todo mundo sabe da minha batalha que eu tenho há anos, né? Das minhas questões. E, no final de semana passado, eu acabei perdendo essa luta", afirmou Rafael.

O ator ainda acrescenta que se internou por "livre e espontânea vontade", sem sofre influências ou pressão de terceiros: "Cheguei agora, de livre e espontânea vontade, pra continuar essa batalha, né? Cheguei aqui na clínica. Vou ficar aqui mais um tempo. E é isso, pessoal. Só assim, a gente se cuidando, que a gente consegue ficar bem. Pela nossa família, pelos nossos filhos. E eu vou seguir aqui e já, já estou de volta".

Rafael Cardoso ficou conhecido por fazer personagens marcantes em novelas como: "A Vida da Gente" (2011), "Além do Tempo" (2015) e "O Outro Lado do Paraíso" (2017). E atualmente, o ator faz parte do elenco do filme "Sexo e Destino", inspirado na obra psicografada por Chico Xavier, em cartaz nos cinemas nacionais.

Em abril, o artista confirmou o fim da relação de dois anos com a psicóloga Carol Ferraz, com ela, o ator teve a sua caçula Helena, de 2 anos. Antes desse relacionamento, Rafael foi casado por 15 anos com Mariana Bridi, com quem teve dois filhos, Aurora, de 10 anos, e Valentim, de 6. O casamento chegou ao fim no final de 2022.