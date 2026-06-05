Ator de 'Top Gun' é assassinado e principal suspeito é o enteado

Alguns dos papéis de destaque de James Handy foram em Jumanji (1995) e Top Gun: Maverick (2022) - Foto: Reprodução

Alguns dos papéis de destaque de James Handy foram em Jumanji (1995) e Top Gun: Maverick (2022) - Foto: Reprodução

O mundo de Hollywood está abalado com a morte do ator James Handy, de 81 anos, nesta quinta-feira (4). O artista, que ficou conhecido por atuar em Top Gun: Maverick, foi morto com uma facada no peito, em Los Angeles, nos Estados Unidos, conforme informou o portal norte-americano TMZ.

O principal suspeito do crime, apontado pela polícia de Los Angeles, é o enteado do ator, Michael Gledhill, de 44 anos. As autoridades acreditam que ele teria ligado para a polícia e dito: “Eu sou o filho do homem. Acabei de matar o homem do pecado”.

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Ainda não foi divulgada a motivação do crime, mas Gledhill já foi preso sob acusação de homicídio, com fiança de US$ 2 milhões, aproximadamente R$ 10,12 milhões na cotação atual.

O ator consolidou carreira na televisão e no cinema, tendo um grande destaque ao dar vida ao Caçador em “Jumanji” (1995), e recentemente, o barman Jimmy, em “Top Gun: Maverick” (2022). Durante sua trajetória profissional, ele participou de outras obras como “K-9: Um Policial Bom Pra Cachorro” (1989), “Nada Mais Que a Verdade” (1991), “As Duas Faces da Lei” (1997) e a mais antiga, “Confissões de um Adolescente” (1986).