Uerj altera local de aplicação de vestibular após Ciep ter a fiação furtada

Os vestibulandos que participariam da prova da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), no próximo domingo (7), em um Ciep de Campo Grande, na Zona Oeste da cidade, terão que realizar o exame em outro local por causa do furto de cabos.

Os candidatos que fariam a primeira prova de qualificação no Ciep Brigadeiro Sérgio Carvalho, localizado na Estrada do Lameirão Pequeno, foram realocados para o Ciep Olympio Marques dos Santos, na Estrada da Posse.

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Por meio de uma nota divulgada no próprio site e nas redes sociais, a universidade informou sobre a mudança de local, ressaltando que não haveria tempo suficiente para que a Light restabelecesse o fornecimento de energia elétrica até o próximo domingo.

A mudança também foi informada aos candidatos por meio do cartão de confirmação de inscrição, que já contava com o novo endereço. Os candidatos devem apresentar o documento impresso no dia do exame.

A Secretaria Estadual de Educação (Seeduc) disse que a direção do Ciep identificou a questão dos fios na última quarta-feira (3). As aulas na escola foram paralisadas até que sejam avaliados completamente todos os danos.

Ainda de acordo com a pasta, o processo de contratação emergencial de uma empresa para realizar os consertos necessários está em andamento.

A ocorrência está sendo investigada pela 35ª DP (Campo Grande).

As provas do vestibular da Uerj ocorrem no próximo domingo, das 9h às 19h. A avaliação contará com 60 questões de múltipla escolha de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas.