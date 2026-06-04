Esposa e filha de MC Guimê sofrem acidente de carro; cantor se pronuncia

A influenciadora Fernanda Stroschein, esposa de MC Guimê, e a filha do casal, Yarin, de cinco meses, se envolveram em um acidente de trânsito na noite desta quarta-feira (3). A colisão aconteceu após uma motocicleta atingir o veículo em que elas estavam.

Com o impacto, a moto ficou destruída e o carro sofreu danos. Ao perceber a batida, Fernanda segurou a filha nos braços para protegê-la. Apesar do susto, mãe e filha não sofreram ferimentos.

O motociclista ficou com uma lesão na perna e precisou ser encaminhado para um hospital da região. Segundo informações divulgadas pela equipe do cantor, o homem chegou a conversar com Guimê por telefone, chorou durante a ligação e relatou que pretendia vender o que restou da motocicleta para arcar com os prejuízos causados pelo acidente.

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Após o ocorrido, MC Guimê usou as redes sociais para tranquilizar os seguidores. O artista confirmou que a esposa e a filha passam bem e ressaltou que o episódio resultou apenas em danos materiais para a família.

Em seu pronunciamento, o cantor também explicou que decidiu ajudar o motociclista. Segundo Guimê, apesar de o homem ter sido apontado como responsável pela colisão, ele levou em consideração a situação financeira enfrentada por ele e os ferimentos sofridos no acidente.

"Graças a Deus foi apenas um dano material. E sobre o motociclista, mesmo ele estando errado, eu quis ajudar pela situação financeira que ele vem passando e também por ele ter se machucado no acidente", afirmou o cantor.