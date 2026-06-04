Carro de Pedro Scooby é rebocado durante férias de família

O que causou o resgate do veículo foi um pneu furado na estrada - Foto: Reprodução/Instagram

O que causou o resgate do veículo foi um pneu furado na estrada - Foto: Reprodução/Instagram

Pedro Scooby compartilhou com os seus seguidores, na manhã desta quinta-feira (4), um perrengue enfrentado durante uma viagem de carro com a família. Em decorrência de um pneu furado, o veículo precisou ser rebocado.

Leia também:

O amor está no ar! Mãe de Vini Jr. e ex de Jojo Toddynho alimentam rumores de namoro

Enem 2026: inscrições ficam abertas até sexta-feira na internet

"Bom dia para você que está indo viajar e furou o pneu, e seus planos mudaram com a família toda dentro do carro", disse o surfista mostrando a espora, Cintia Dicker, e a filha de 3 anos do casal, Aurora, dentro do carro.

Logo após a publicação, Scooby ainda fez piadas com a caçula, dizendo que ela estava feliz por passear de caminhão. O ex-bbb finalizou os stories escrevendo: "Aquela risada da desgraça".

Pedro Scooby também é pai de Dom, de 14 anos, e dos gêmeos, Bem e Liz, de 10; filhos que ele teve no casamento anterior com a atriz Luana Piovani.